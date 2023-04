Jäätma ja Paas jäid MK-etapil pidama 16 parema seas

Eelringis 11. asetuse teeninud Jäätma alistas sõelringides sakslanna Katharina Raabi 148:141 ja türklanna Ipek Tomruki 147:145, aga kaotas siis Luksemburgi esindajale Mariya Shkolnale 142:144.

Paas sai koguni viienda asetuse ning alustas võitudega Firstalitha Kyla Widaputri (Indoneesia; 141:139 ja Madeleine Xue Li Ongi (Singapur; 143:138), aga kaotas siis mehhiklannale Andrea Becerrale 140:144.

Maris Tetsmann langes konkurentsist 64 tugevama hulgas nagu meeste seas Robin Jäätma. Plokkvibu naiskonnavõistlusel olid Jäätma, Paas ja Tetsmann üheksandad ning segavõistkonnavõistlusel Paas ja Robin Jäätma samuti üheksandad.

Sportivibulaskurid Triinu Lilienthal ja Bessi Kasak 64 tugevama hulka ei jõudnud.

"Olen oma sportlaste vôistlemisega rahul," sõnas treener Maarika Jäätma. "Oleme alles suhteliselt vähe saanud väljas lasta, Robini ja Marise jaoks oli see esimene välishooaja vôistlus. Saime teada enda kitsaskohad ja seda kuidas neid parandada."

Eesti Vibuliidu juhatuse liige Rita-Anette Kohava tõi välja, et kuuest Eesti koondislasest nelja sooritus oli A-normi vääriline. "Millest me aga mööda vaadata ei saa, on meie koondislaste kehvad treeningtingimused," teatas ta kriitiliselt.

"Alaliit peab tulevikus tõsiselt kaaluma, kuidas leida vahendid ja tagada sportlastele enne välihooaja algust 50 m ja 70 m laskmiseks vajalikud tingimused - on selleks selleks siis sisehallide kasutamise võimalus Eestis või treeninglaagrid välismaal."

"Peame juba täna valmistuma selleks, et rahvusvaheline olümpiakomitee võib sügisel langetada oodatud otsuse plokkvibulaskmise lisamiseks 2028. aasta olümpiamängude kavasse," jätkas Kohava.

"Sellisel juhul on Eestis juba täna olemas potentsiaalsed olümpiasportlased meie plokikoondise näol, kellega huvilistel on võimalik 27. aprillil kell 18.00 kohtuda Türi staadionil. Ürituse eesmärk ongi tutvustada plokkvibulaskmist laiemalt."