Tallinn võõrustab poolpika triatloni EM-i ja kandideerib ka MM-ile

Tallinna Ironmani võistlus kolib tänavu linna keskusest Rocca al Mare kaubanduskeskuse juurde ja reedel tehti avalikuks uued võistlusrajad. Esmakordselt peetakse Eestis nii sel kui ka järgmisel aastal poolpika Ironmani Euroopa meistrivõistlused ja seega on kohapeale oodata mitmeid oma ala tippe.

"Ironman 70.3 Euroopa meistrivõistlused teeb veel eriliseks see, et sel aastal on olemas kindlasti väga suur hulk professionaalseid osalejaid, kes on oma ala tipud," lausus Juhanson ERR-ile. "Paljud valmistuvad sama ala MM-võistluseks, mis on augusti lõpus Lahtis. Ja hea meel on teatada, et ka meie enda tipptriatleedid, kes täna meil võtta on, olümpianormi taga ajav Kaidi Kivioja ja Henry Räppo on lubanud starti tulla."

Ühtlasi tehti teatavaks. et Eesti kandideerib 2025. aasta poolpika triatloni maailmameistrivõistluste korraldajariigiks ja on kolme finalisti seas. Esimest korda tulid Eestisse ka Ironmani rahvusvahelised esindajad, et viia läbi paikvaatlus. Ironman Groupi tegevjuht Shane Facteau on siinse korraldustööga äärmiselt rahul.

"Hakkasin Ainiga koostööd tegema, kui tal tekkis idee tuua poolpikk Ironman Otepääle ning hiljem täispikk triatlon Tallinnasse," sõnas Facteau. "Meil on olnud imeline koostöö ja see on oluline põhjus, miks Tallinn on üks finalistidest. Selle taga on suur töö, mis on viimase kümne aasta jooksul selle võistluse ülesehitamisel siin tehtud."

Võimalike MM-i võistluskeskustena nähakse praegu Tallinna lauluväljakut ja Kalevi keskstaadionit. "Me oleme sellega nüüd tööd teinud sisuliselt pool aastat. Loonud erinevad rajad, kohtunud erinevate partneritega, kuskohas seda võistlust teha. Ja nii nagu täna siin oleme, siis lauluväljak on ideaalne koht sellise võistluse korraldamiseks," lausus ta.

"On ka teine alternatiiv Kalevi keskstaadioni näol ja lisaks sellele ujumise stardi ja esimese vahetusala jaoks me loodame, et Tallinna linn arendab välja uue puhkeala, mis võiks olla Raku järve ääres."

Ironman Tallinn toimub sel suvel viiendal ja poolpikk triatlon kuuendal augustil.