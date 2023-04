Läänekonverentsi parim Vegas Golden Knights avas Stanley karikasarjas võiduarve

Las Vegase klubi kaotas esimese kolmandiku ja enne viimast perioodi oli seis viigis 2:2, aga siis tõusis esile Mark Stone'i talent - kanadalane andis resultatiivse söödu, millele järgnesid kaks väravat.

New York Rangers alistas võõrsil New Jersey Devilsi 5:1 (0:1, 3:0, 2:0) ja asus nelja võiduni peetavat seeriat kaks-null juhtima. Veteran Patrick Kane panustas New Yorgi klubi võitu värava ja kahe tulemusliku sööduga.

Ülejäänud mängudes saavutasid võidu kodumeeskonnad: Toronto Maple Leafs alistas Tampa Bay Lightningu 7:2 (3:0, 3:1, 1:1) ja Colorado Avalanche sai jagu Seattle Krakenist 3:2 (0:2, 2:0, 1:0). Mõlemas paaris on üldseis üks-üks.