Räim sai Serbias 12. koha, kuid tulemusega rahule ei jäänud

Zanancellole järgnesid ülesmäge toimunud suures grupifinišis belglane Eduard-Michael Grosu (HRE Mazowsze Secre Polski) ja horvaat Viktor Potocki (Ljubljana Gusto Santic). Teise eestlasena võistlustules olev Gert Kivistik (ATT Investments) ületas finišijoone 48. positsioonil, vahendab EJL.ee.

"Esimene pool sõidust oli sile ja kiire, palju rünnakuid. Ühel hetkel said neli meest eest ära ning nii liidermeeskond kui Corratec hakkasid tööd tegema ja hoidsid vahet kontrolli all," kirjeldas Räim etapi käiku sotsiaalmeedias. "Esimene tõus oli suhteliselt lihtne ning probleeme ei valmistanud. Teine tõus, mis oli päeva raskeim, oli keeruline ja pani higistama küll. Teadsin seda tõusu ja olin kindel, et ei suuda koos esimestega koos ära olla, aga kui teise grupiga üle saan, siis ehk saab siledal ette tagasi. Nii ka läks. Ees said kaks gruppi uuesti kokku ja seal oli alles umbes 35 meest. Meie omadest mina, slovakk ja Gert. Päris hea seis, sest paljud kiired vennad olid maha jäänud."

"Kahjuks aga jäi grupp veidi seisma ja tagant jõudsid veel ca 30 meest järgi. See oli halb üllatus, sest kiireid mehi oli nüüd pundis rohkem," jätkas Räim. "Teadsin, et lõpuringid on päris rasked. Lootsin, et olen seekord parem, aga seda parimad jalga ei olnud kahjuks. Suhteliselt raskelt tuli. Lõpus tahtsin veel laskumisega positsiooni parandada, aga lõikasin näppu ja siis tekkis ees vahe sisse, mille sõitsin küll kinni, aga just samal hetkel hakati ka finišit panema. Lihtsalt polnud seda särtsu enam ja siniš oli ülesmäge ka. Tahtsin paremini."

Etapivõiduga kerkis Zanoncello velotuuri üldliidriks. Poolakas Bartosz Rudyk (Voster ATS Team) kaotab talle kahe ja Grosu nelja sekundiga. Räim (+0.12) langes kümnendale positsioonile ja Kivistik (+0.12) kerkis 46. kohale. Velotuuri kolmandal etapil on kavas 165,5 kilomeetrit.