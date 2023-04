Jalgpalliliit kaasab naiste jalgpalli täiendkoolitustele väliseksperte

Finaalturniiri ajal toimub Tallinnas Eesti Jalgpalli Liidu konverentsikeskuses kolm naiste jalgpalli teemalist koolitust: "Treeneri roll tüdrukute jalgpalli arendamises", "Treeneri roll naiste võistkonna arendamises" ning "Kehalised võimed naiste jalgpallis". Esimest kahte koolitust viib läbi UEFA tehniline instruktor Anna Signeul, kehaliste võimete teemalisel koolitusel jagab teadmisi UEFA kehaliste võimete ekspert Stacey Emmonds.

Signeul on endine treener, kelle juhendamisel tõusis Šotimaa naiste koondis läbi aegade parimale, 20. kohale ning 2022. aastal tüüris ta Soome naiste koondise EM-finaalturniirile. Signeuli sõnul keskendutakse mõlemal koolituspäeval Eesti naiste ja tüdrukute jalgpalli arendamisele nii väljakul kui väljaspool seda. "Käsitleme tüdrukute ja naiste juhendamise tehnilisi, taktikalisi, kehaliste võimete, vaimseid ja sotsiaalseid aspekte. Kirjeldame ka seda, mida nõutakse naiste jalgpallis tipptasemel," rääkis Signeul.

Signeuli sõnul on koolitusel osalemine treenerite jaoks hea võimalus saada uusi teadmisi tüdrukute ja naiste juhendamise eripäradest. "Treenerid saavad õppida uusi juhendamistehnikaid, suhelda teiste treeneritega, viia end kurssi viimaste trendide ja arengutega, tutvuda uute vaatenurkadega ja parandada ka oma suhtlemisoskusi. Soovitan osaleda kõigil treeneritel, kes soovivad end arendada ning olla osalised Eesti naiste jalgpalli tuleviku suunamisel ja arendamisel," lisas Signeul.

Kehaliste võimete ekspert Stacey Emmonds on Inglismaal Leeds Becketti ülikoolis spordivaldkonna õppejõud, kusjuures samas ülikoolis on ta omandanud doktorikraadi. Õppe- ja teadustöös keskendub ta peamiselt noorte sportlikule arengule ja sooritusvõimele. Emmondsi koolitusel "Kehalised võimed naiste jalgpallis" arutletakse, kuidas läheneda naisjalgpalluri kehaliste võimete arendamisele, arvestades seejuures mängude eripära, väsimuse ja taastumisega. "Eesti treenerid saavad uute teadmiste toel tagada, et nende treeningud on kooskõlas naismängija vajadustega. Teadlik treener aitab parandada naismängijate sooritusvõimet ja vähendada vigastuste riski," rääkis Emmonds.

Ühepäevased koolitused toimuvad neidude U-17 EM-finaalturniiri perioodil kolmel järjestikusel päeval: 15. ja 16. mail toimuvad Anna Signeuli läbiviidavad koolitused, 17. mail jagab teadmisi Stacey Emmonds. Registreerimine koolitustele on avatud 10. maini ERIS-e keskkonnas ning on kõigile osalejatele tasuta.

Eestis toimub tänavu 14.–26. maini neidude U-17 EM-finaalturniir, mis toob Euroopa tulevikulootused kolme Eesti linna. Suursündmuse juures on olulisel kohal turniiri pärandi projekt, mille kaks peamist eesmärki on naistreenerite värbamine ja koolitamine ning seeläbi naisjalgpallurite arvu kasvatamine.