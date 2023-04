Roidevigastusest paranenud Swiatek naasis Stuttgardis võidukalt

Avaringis vaba olnud tiitlikaitsja Swiatek tõrjus neljapäeval ainsa hiinlannal olnud murdevõimaluse ning kasutas ise kaheksast murdepallist ära neli. Oma esimeselt servilt võitis poolatar 84 protsenti mängitud punktidest.

Enne neljapäeva käis Swiatek viimati väljakul kuu aega tagasi, kui kaotas Indian Wellsi poolfinaalis kahes setis Jelena Rõbakinale ning asus siis ravima roidevigastust. "Ma ei ole enam vigastatud ja see on minu jaoks kõige tähtsam. Tunnen, et kasutasin seda Varssavis veedetud aega hästi, et veidi puhata ja mitte tennisest mõelda. Olen tagasi ja usun, et ka valmis," sõnas poolatar pärast neljapäevast võitu.

Veerandfinaalis kohtub Swiatek Karolina Pliškovaga (WTA 17.), kes sai neljapäeval raske 6:2, 6:7 (5), 7:6 (5) võidu horvaatlanna Donna Vekici üle. Kohtumine kestis veidi vähem kui kaks ja pool tundi.

Maailma seitsmes reket Rõbakina kaotas Brasiilia esinumbrile Beatriz Haddad Maiale (WTA 14.) avaseti ja oli teises taga 1:2, võttis siis meditsiinilise pausi, kaotas veel ühe geimi ning otsustas siis alaselja vigastusele viidates anda loobumisvõidu.

Asetusega mängijatest oli neljapäeval võidukas veel prantslannast maailma viies reket Caroline Garcia, kes sai 7:6 (5), 6:4 jagu Saksamaa tennisistist Tatjana Mariast (WTA 71.). Turniirile vabapääsme teeninud hispaanlanna Paula Badosa (WTA 31.) sai 71 minutiga 6:1, 6:2 jagu kaasmaalannast Cristina Bucsast (WTA 77.) ning läheb veerandfinaalis vastamisi maailma teise reketi Arina Sabalenkaga.