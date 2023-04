Kindla võidu saanud Sevilla pääses ManU arvelt edasi, Roma vajas lisaaega

Euroopa liiga ajaloo edukaim meeskond Sevilla võitles nädal tagasi toimunud avamängus Manchester Unitedi vastu viimase kümne minutiga 0:2 kaotusseisust välja 2:2 viigi ning teenis koduväljakul kindla 3:0 võidu.

Hispaania kõrgliigas alles 13. kohal olev Sevilla lõikas kasu kahest Unitedi väravavahi David De Gea eksimusest, mõlema võimaluse realiseeris Youssef En Nesyri. Kohe pärast teise poolaja algust saatis nurgalöögist tulnud palli peaga väravasse Loic Bade.

"See oli suurepärane võimalus midagi võita ja me andsime selle käest. Peame ennast süüdistama. See on läinud, me ei saa seda muuta. See on vastuvõetamatu. Kaotasime kahevõitlused, neil oli rohkem kirge, rohkem tahtejõudu. Kõik näevad, et sellises klubis nagu Manchester United peavad nõudmised ja standardid olema kõrgemad," sõnas ManU peatreener Erik ten Hag.

Avamängu Rotterdamis Feyenoordile 0:1 kaotanud Roma alustas kohe avavilest viigivärava otsimist ning raiskas esimese kümne minutiga kaks head võimalust, kuid jõudis tunniajase mängu järel Leonardo Spinazzola tabamuse näol sihile. 80. minutil tõi Igor Paixao pealöök tabloole viigi, aga Paolo Dybala viigistas normaalaja eelviimasel minutil ning lisaajal tõid Jose Mourinho meeskonnale 4:2 koondvõidu Stephan El Shaarawy ja Lorenzo Pellegrini väravad.

Adrien Rabiot' üheksanda minuti värav viis esimese veerandfinaali 1:0 võitnud Torino Juventuse Lissabonis Sportingu vastu sama skooriga ette, Marcus Edwards viigistas 20. minutil penaltist, aga juhtväravani ei jõudnud ja nii pääses enne mängu algust neilt jaanuaris liigatabelis ära võetud 15 punkti tagasi saanud Juventus poolfinaali.

Viimases veerandfinaalis alustasid Union Saint-Gilloise ja Leverkuseni Bayer Brüsselis kordusmängu 1:1 viigilt; Moussa Diaby, Mitchel Bakkeri ja Jeremie Frimpongi tabamused tõid Bayerile 60. minutiks 3:0 edu, Belgia klubi lõi neli minutit hiljem ühe värava tagasi, ent Adam Hložeki tabamus tagas neile kindla võidu.

Poolfinaalis mängivad Juventus - Sevilla ning Roma - Bayer. Avamäng toimub 11. mail, kordusmatš nädal hiljem. Euroopa liiga finaal peetakse tänavu 31. mail Budapestis Puskas Arenal.