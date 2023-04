Eesti parajalgratturid alustavad Itaalias MK-etappi

Maailma parimad pararatturid kogunevad Maniago linnas, Friuli-Venezia Giulia piirkonnas, et sõita esimene kolmest tänavusest MK-etapist. Kuna silmapiiril on 2024. aasta Pariisi paraolümpia, on sellest oodata eriti konkurentsitihedat ja põnevat hooaega, kirjutab EJL.ee.

Esimesed kaks päeva on pühendatud individuaalsetele ajasõitudele, millele järgneb kaks päeva maantee grupisõite, mis kulmineeruvad pühapäeva pärastlõunal võistkondliku teatesõiduga. Eestlastest on stardijoonel Mari-Liis Juul, Laura-Liis Juursalu, Janno Lepik ja Anre Nõmme.

Eraldistardid:

Neljapäeval, 20. aprillil Janno Lepik klassis MH5 kell 15:06 distants 13,6 km

Reedel, 21. aprillil Anre Nõmme (MC4) kell 15:35, Laura-Liis Juursalu (WC5) 16:26 ja Mari-Liis Juul (WC5) 16:30 – kõigil sama distants 27,2 km.

Grupisõidud:

Laupäeval Janno Lepik (MH5) kell 15:02 distants 68,0 km

Pühapäeval Anre Nõmme (MC4) kell 12:15 distants 82,8 km

Mari-Liis Juul ja Laura-Liis Juursalu (mõlemad WC5) kell 15:00 distants 68,0 km.

* stardid Eesti aja järgi

UCI pararattasõidu klassid:

C –Tavaline jalgratas, vajadusel kohandustega

T – Kolmerattaline jalgratas

B – Tandem jalgratas nägemispuudega või pimedatele ratturitele koos juhiga

H – Käsiratas

Rühmad C (1-5), T (1-2) ja H (1-5) on jaotatud erinevatesse spordiklassidesse, kusjuures mida väiksem on number seda suurem on puue.

2023. aasta pararatta maantee maailmakarikavõistlused:

Maniago (ITA) UCI Para-cycling Road World Cup – 20-24. aprill 2023

Ostend (BEL) UCI Para-cycling Road World Cup – 4-7. mai 2023

Huntsville, Alabama (USA) UCI Para-cycling Road World Cup – 26-29. mai 2023

Võistluste tulemused leiab SIIT.

Eesti pararattureid abistab kohapeal Jaanus Lepik.