Mihkel Räim alustas Serbias velotuuri viienda kohaga

Suures grupifinišis järgnesid Rudykile itaallased Lorenzo Conforti ja Attilio Viviani. Gert Kivistik lõpetas 65. positsioonil.

Räim kirjutas sotsiaalmeedias, et velotuuri avapäev oli kerge ja igav. "Jooksikud olid ees ja punt kontrollis. Korra saime vihma ja läks külmaks ning korra saime pea kogu tiimiga ka külje maha pandud. Ees kukuti, ilmselt sõideti kuskile auku sisse. Meie oleksime pidama saanud, aga tagant lennati peale. Õnneks ei juhtunud midagi hullu ja sain punti tagasi," kirjeldas eestlane sõitu.

"Lõpuringidele jõudes meenus mulle, et olen seda ringi sõitnud. Päris hull ja kiire," jätkas Räim. "Algselt pidin ise finišit tegema, aga nähes seda lõppu uuesti, siis pakkusin võimalust tiimi trekisprinterile, sest see oli talle ideaalne istukil finiš, kui hästi lahti veetakse. Lõpus siis üritasin teda aidata ja panin 500 m enne lõppu gaasi põhja. Sõitsin paljudest vendadest mööda, kuid kahjuks tiimikas ei suutnud mulle järgneda. Ütles, et jalad olid juba hapud. Mina siis istusin ja panin täiega lõpuni. Alustuseks okei tulemus," lisas Räim.

Neljapäeval sõidetakse velotuuri raskeim, 123-kilomeetrine etapp marsruudil Bijeljina – Vlasenica.