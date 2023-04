Baskonia teenis Kotsari tugeva esituse toel võidulisa

Baskonia asus mängutempot dikteerima algusest peale, saavutades avaveerandi lõpuks lausa 25-punktilise eduseisu. Baskonia säilitas suurt eduseisu ka teise veerandaja vältel ning läks poolajapausile vastu 18-punktilise eduseisuga.

Kolmandal veerandil jõudis Obradoiro kaheksa punkti kaugusele, kuid eestlaste koduklubi vastas omakorda kuuepunktilise vahespurdiga ning läks otsustavale veerandile vastu eduseisul 78:63. Neljandal veerandil külalised tagasitulekut vormistada ei suutnud ning Baskonia sai koduses Hispaania kõrgliigas kirja 23. võidu.

Kotsar skooris 24 minutiga 15 punkti, haaras neli lauapalli ja jagas ühe resultatiivse söödu. Sander Raieste veetis platsil 18 minutit, mille jooksul realiseeris kaks vabaviset ja haaras neli lauapalli. Baskonia eest oli resultatiivseim Max Heidegger 26 punktiga, Kanada pallur Kassius Robertson viskas kaotajate eest 44 punkti.

Nii Baskonia kui ka Barcelona on sel hooajal võitnud 28 mängust 23 ning heitlevad liigatabeli tipus (46 punkti), kolmandaks on Madridi Real, kes on võitnud 22 mängu (44 punkti). Neljandal real asetseb Tenerife 19 võiduga (38 punkti), kuid nad on pidanud hooajal 27 kohtumist.