Mäe treener Raska: kibe kaotus, ei ole midagi öelda

Mäe oli matši 2:1 juhtimas, kuid lõpusekunditel tehtud viga kinkis vastasele kaks punkti. "Oli jälle selline tüüpiline punktivaene matš: 1:1, siis 2:1 Epp juhtis ja lõpus oli juba võit vormistamisel, aga mingi hetk läks [Mäe vastasele] jalga, kaotas tasakaalu ja sealt prantslasele tuli endale ka vähe üllatusena kaks punkti," kommenteeris treener Ahto Raska ERR-ile.

"Siis oli matš põhimõtteliselt läbi, mõned sekundid jäänud. Kibe kaotus, ei ole midagi öelda. See pidanuks olema küll võidetav matš," kahetses juhendaja. "Ega prantslane ei teinudki midagi paremini. See, et Epp läks ise jalga - ta andis prantslasele võimaluse võita."

"Kui seda poleks juhtunud, siis vaevalt oleks midagi teistmoodi olnud. See sai kahjuks saatuslikuks. Tegi vea ja see oli prantslasele parem - sai kaks punkti ilma, et oleks ise rünnanud."

Mäe vormi pidas ta kiirest väljalangemisest hoolimata heaks ja sügisel peetava MM-i suunas tuleb vaadata positiivse pilguga. "See oli juba aasta alguses pandud siht, et MM on kõige tähtsam. Kahju, et Euroopa läks nii nagu läks. Siin tuleb sellest lihtsalt mentaalselt üle olla ja liikuda edasi," lausus Raska.