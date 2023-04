Pogacar teenis hooaja 12. võidu

Sõidu lõpuosa kulges ülesmäge ja 150 meetrit enne finišit surus Pogacar gaasi põhja, edestades lõpuspurdis taanlast Mattias Skjelmoset (Trek - Segafredo) ja hispaanlast Mikel Landat (Bahrain - Victorious).

Pogacarist sai ühtlasi neljas jalgrattur, kes võitnud samal aastal kaks ühepäevasõitu - lisaks La Fleche Wallonne'ile ka kolm päeva varem toimunud Amstel Gold Race'i. Varem on seda suutnud ka Davide Rebellin (2004), Danilo Di Luca (2005) ja Philippe Gilbert (2011).

Edu annab alust loota, et Pogacar võib olla heas hoos ka pühapäeval peetava Liege-Bastogne-Liege mõõduvõtul. Tegemist on hooaja neljanda Monumendi-sõidu ehk maailma mainekakaimasse kategooriasse kuuluva ühepäevasõiduga.

Eestlased La Fleche Wallonne ühepäevasõidul stardis ei olnud.