Algas Eestis toimuva finaalturniiri raames peetav naistreenerite kursus

Kuivõrd pärandi projekti üks suuremaid eesmärke on naisjalgpallurite arvu kasvatamise kõrval uute naistreenerite värbamine ja koolitamine, on naistele suunatud EJL D kursus üks tegevustest eesmärgi täitmisel.

Viiepäevase kursuse käigus saavad tulevased naistreenerid esmased teadmised treeneriametist ja laste jalgpalli spetsiifikast. Kursusel osaleb kokku 37 naist, kelle esimene õppepäev toimus 14. aprillil ning õppetöö jätkub sel ja tulevasel nädalal.

Kursuse üks koolitajatest on Kärt Mere, kelle sõnul võiks naistreenerite arvu suurenemisel olla otsene mõju ka naisharrastajate arvu kasvule. "Tänu finaalturniirile saavad meie tüdrukud jalgpalli palju rohkem näha ning need naistreenerid, kes tasuta kursusel osalevad, võiksid olla need, kes kasvatavad peale meie tulevikku. Sellega loome me Eestis veelgi suuremat jalgpalli," rääkis Mere.

2023. aasta kevadel võõrustab Eesti neidude jalgpalli suursündmust, kui siin toimuval finaalturniiril selgitatakse U-17 vanuseklassi Euroopa meister. Finaalturniir saab ametliku avapaugu 14. mail, mil peetakse esimesed alagrupikohtumised. Turniir kulmineerub reedel, 26. mail toimuva finaaliga, mis mängitakse A. Le Coq Arenal.

Kevadise EM-valikturniiri teise ringi järel lunastas pääsme Eestis toimuvale finaalturniirile kaheksa koondist. 13. aprilli loosiüritusel jaotati osalejad kahte neljaliikmelisse alagruppi: A-alagrupis võistlevad Eesti, Hispaania, Saksamaa ja Šveits, B-alagrupis on võistlustules Rootsi, Poola, Inglismaa ja Prantsusmaa. Eesti mängib oma esimese mängu neidude U-17 EM-finaalturniiril 14. mail kell 19.00, kui A. Le Coq Arenal minnakse vastamisi Šveitsiga.