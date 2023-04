Kõiv: kelle jaoks me treeneri palkame, kui sportlased laiali jooksevad?

Kas probleem oli treeningmetoodikas või üldisemas filosoofias? "Üldpildis on seda raske kokku võtta. Eks arvamusi oli erinevaid, aga lõplikku tõde ei saa välja võtta," vastas Kõiv intervjuus ERR-ile.

"Aga kui sportlased annavad väljundi, et tahaks võib-olla midagi muud proovida ja minna kas Skandinaaviasse treenima või midagi sellist, siis tekibki küsimus - kelle jaoks me peatreeneri palkame, kui kõik sportlased laiali jooksevad? Sellisel kujul ei ole me EOK ega sponsorite jaoks enam usutavad."

Kõivu sõnul oli tunda kultuurilist erinevust peatreeneri ja sportlaste vahel. Nüüdisaja sportlaste juures ei toimi enam nii hästi endise aja lähenemine. "Mida kaugemaks me liidu aja kultuurist jääme, seda rohkem see muutub," lausus Kõiv.

"Kui meil olid viimased Eesti meistrivõistlused ja Õhtulehe ajakirjanik küsis minu käest, siis ma vastasin talle, et kui mina oleks täna sportlane, siis ma saaksin hakkama Fjodoriga ja see ei takistaks tulemust tegemast."

Svoboda asemele ei palgata ka Indrek Tobrelutsu, kes on Tuuli Tominga treeningrühma, kuhu kuulub ka näiteks Susan Külm, pealik. "Loomulikult oleme Indrekuga seda teemat arutanud," lausus Kõiv.

"Täna on nad Tuuli ja Susaniga Tuuli ümber tiimi ehitanud, mis on tootnud ka esimese tulemuse maailmameistrivõistlustelt. Ma arvan, et täna ei ole meil mõtet seda süsteemi lõhkuma hakata."

Niisiis tuleb ikkagi kiigata välismaale "Kui vaatame täna Eestis ringi, siis väga palju ei ole laskesuusatreenereid võtma, kes suudaks koondise ühte jalga käima panna. Paraku oleme sunnitud vaatama üle piiride," vastas Kõiv.