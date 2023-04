EOK premeerib tiitlivõistlustel medaleid võitnud juunioreid

18-aastane Markus Salm võitis Tallinnas peetud epeevehklemise juunioride Euroopa meistrivõistlustel hõbemedali. 22-aastane Viktoria Vesso teenis Rumeenias Bukarestis U-23 vanuseklassi maadluse Euroopa meistrivõistlustel naistemaadluse kehakaalus -62 kg pronksmedali.

EOK president Urmas Sõõrumaa kiitis tublisid noori medaliste ja loodab, et preemia innustab neid veelgi. "Rõõm on nentida, et meie noored ja andekad sportlased jätkavad medalivõitmise traditsiooni, usuvad endasse ning on valmis sammuma samu radu, mida nende eelkäijad," ütles Sõõrumaa.

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalipreemiad määratakse vastavalt EOK täitevkomitee kinnitatud korrale. Selle kohaselt on olümpiaaladel juunioride Euroopa meistrivõistlustel hõbemedali võitmise korral preemia suuruseks 2000 eurot ja pronksmedali korral 1000 eurot. Medalivõitjate treenerite preemia on pool sportlasele makstavast summast.

Väljamaksmisele kuuluvad preemiarahad eraldab EOK taotlusel kultuuriministeerium.