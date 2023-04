Naiste jalgpallikoondis peab juulis kaks maavõistlust Iisraeliga

Esimene kohtumine toimub 14. juulil kell 19, korduskohtumine peetake 17. juulil samuti kell 19. Eesti ja Iisraeli koondised on varem kohtunud üheksal korral. Viimati mindi vastamisi 2016. aastal Pakistanis, kui tunnistati Iisraeli 2:0 paremust.

Naiste koondise peatreeneri Sirje Roopsi sõnul on maavõistlused Iisraeliga ettevalmistus Rahvuste liiga mängudeks. "Saame juuli mängudes kindluse mängijate tuumikust, kellega minna vastu sügisel alustavale Rahvuste liigale. Tahame saada parema ülevaate noorematest mängijatest ja näha, kuidas nad naiste koondise keskkonnas hakkama saavad. Iisrael on hea vastane, kellega proovile panna mõlemad: kaitse- ja ründefaas. Nad on samast puust vastased, kellega peame ka septembris vastamisi minema," rääkis Roops.

Pääsmed kohtumisele tulevad müüki Piletilevisse maikuus. Eesti naiste koondise sügisesed vastased selguvad 2. mail toimuval loosimisel.