Tuntud Šoti ultrajooksja läbis võistlusel osa distantsist autoga

Zakrzewski, kes on Šotimaad esindanud Briti Rahvaste Ühenduse mängudel ning ultrajooksus püstitanud mitmeid maailma-, Suurbritannia ja Šotimaa rekordeid, lõpetas 7. aprillil toimunud 80-kilomeetrise jooksjad Manchesterist Liverpooli viinud maratoni kolmandal kohal.

Võistluse korraldaja Wayne Drinkwateri sõnul teavitati teda aga pärast maratoni lõppu, et üks jooksjatest sai võistluse käigus ebasportliku käitumise tõttu eelise ning võistlusel kasutatud asukoha kindlaksmääramise süsteem tuvastas, et 47-aastane Zakrzewski läbis ühe pooleteistkilomeetrise sektsiooni vaid 1.40-ga.

"Andmete ning korraldajatelt, teistelt võistlejatelt ja osalejalt endalt võetud ütluste põhjal kinnitame, et jooksja on võistluselt osa distantsist sõidukiga läbimise tõttu diskvalifitseeritud," sõnas Drinkwater. Kokku läbis Zakrzewski autoga neli kilomeetrit.

"See uudis valmistab väga palju pettumust, sest Joasial on viimastel aastatel olnud väga edukas periood. Loodetavasti on sellele süütu selgitus ning ta saab oma edukat karjääri jätkata," sõnas Šotimaa kergejõustikuliidu esimees David Ovens.

Zakrzewski pole ise avalikult kommentaare jaganud, küll on Briti meedias jooksja sõnu vahendanud tema sõber ning vabakutseline jooksuajakirjanik Adrian Stott, kelle sõnul naases Zakrzewski Austraaliast Inglismaale päev enne starti. "Võistlus ei kulgenud plaanipäraselt, ta tundis end halvasti ja tahtis katkestada. Ta on korraldajatega teinud igakülgset koostööd ja tunneb end juhtunud pärast väga halvasti," sõnas Stott BBC-le.

Zakrzewski asemel sai kolmanda koha Mel Sykes, kes peab tuntud ultrajooksja käitumist naeruväärseks. "See mõnitab nii korraldajaid, kaasvõistlejaid kui ausat sporti üldiselt. Kuidas saab keegi - teades, et ta on pettur - finišijoone ületada, medali või trofee vastu võtta ning piltidel poseerida?!" küsis Sykes sotsiaalmeedias.

"Võistlus on võistlus. Ükskõik, kes sa ka poleks ning kui palju oled valmistunud, asjad lähevad võistluspäeval valesti. Sellega tuleb toime tulla ning edasi liikuda. Petmine ei ole vastuvõetav," lisas Sykes.