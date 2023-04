Rump teenis Nürburgringil hooaja esimese võidu

Nürburgringi sarja kolmanda etapina kavas olnud nelja tunni sõitu alustas Martin Rump koos tiimikaaslaste Joshua Burdoni ja Edoardo Liberatiga kolmandalt kohalt. Tiimi eest võistlust alustanud eestlane tõstis KCMG meeskonna (Toyota Supra GT4) kiiresti omas vahetuses esimeseks ja neljatunnise võistluse järel teeniti ka Nürburgringi sarjas SP10 klassis tänavuse hooaja esimene võit.

"Kuna hooaeg on alanud meil läbi kivide ja kändude, on see võit mõistagi heaks palsamiks. Oleme aasta alguses püüdnud võimalikult palju õppida tundma uut Toyota Supra GT4 autot ja kogunud masina kohta infot, et olla parimas löögihoos kuu aja pärast toimuval Nürburgringi 24 tunni sõidul," sõnas Martin Rump tänavuse hooaja alguse.

Sel nädalal jätkab Rump hooaega juba Euroopa Le Mans'i sarjas, kui Barcelonas sõidetakse sarja tänavuse aasta avaetapp. Proton Competitioni meeskonna värvides sõidab Rump sarnaselt eelmisele hooajale Porsche 911 RSR-19 roolis ning tema tiimikaaslased on Michael Fassbender ja Richard Lietz.