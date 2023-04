Võrkpallurid välismaal: Raadik Soomes pronksil, Allik kulla lävel

Raadik ja Savo kohtusid pronksiseerias Raisio Loimuga ja eestlasest nurgaründaja koduklubi võitis selle mängudega 2:1. Seeria avamängu kaotas Savo 2:3 (25:19 21:25 21:25 25:21 9:15), Raadik tõi 13 punkti (-1). Seejärel saadi 3:1 (15:25, 25:16, 25:16, 26:24) ja 3:0 (25:17, 26:24, 25:22) võidud, neis mängudest tõi Raadik vastavalt 18 (+7) ja 13 (+8) silma. Finaalseerias on Karli Alliku koduklubi Sastamala Valepa mängudega 3:0 ees ehk võidu kaugusel meistritiitlist. Esmalt saadi Akaa-Volley vastu 3:0 (25:18 25:22 25:14) võit, Allikult kümme punkti (+4). Seejärel teeniti 3:1 (25:20, 19:25, 25:23, 25:18) võit ja 3:0 (25:21, 25:19, 25:23) võit, Allik tõi 17 (+11) ja 14 (+11) punkti.

Belgia meistriliigas sai üks voor enne vahegrupi mängude lõppu sai selgeks, et finaalis lähevad vastamisi eestlaste tööandjad Roeselare Knack (Märt Tammearu) ja Maaseiki Greenyard (Henri Treial ja Renet Vanker). Lõppenud nädalal peeti ülemises vahegrupis kahe vooru mängud. Roeselare sai kirja kaks võitu. 3:0 (26:24 25:15 25:16) oldi üle Menenist, Tammearu platsil ei käinud. Seejärel saadi 3:0 (25:11, 25:13, 25:18) võit ka Genti üle, Tammearu panustas 14 silma (+11).

Maaseik alistas esmalt 3:0 (25:22 25:22 25:23) Alex Saaremaa tööandja Aalsti Lindemansi, Treial tõi Maaseikile kuus punkti (+4), Vanker seekord lisaks mängu juhtimisele skoori ei teinud ja Saaremaa panustas oma meeskonna kasuks kuus punkti (+4). Seejärel oli Maaseik tulemusega 3:1 (25:20, 16:25, 25:20, 25:20) parem Menenist, Treialilt neli silma (+1) ja Vanker taas skoori ei teinud. Aalst pidi oma nädala teises kohtumises tunnistama Leuveni 3:0 (25:20 25:20 25:20) paremust, Saaremaa tõi kuus punkti (+3). Tabelis on Roeselare üks voor enne vahegrupi lõppu 26 punktiga esimene ja Maaseik 24 punktiga teine ja keegi neist mööda minna ei saa ehk et nemad pääsevad finaali. Aalst on 7 punktiga viies.

Katari meistriliigas jätkati mänge vahegrupis. Oliver Venno ja Al Rayyan said kirja 3:0 (25:23 25:21 25:16) võidu Qatar SC vastu, Venno tõi 15 punkti (+7). Eestlase tööandja on tabelis 12 punktiga esikohal.

Sloveenia meistriliigas jõudis Silvia Pertensi koduklubi GEN-I Volley finaali. Poolfinaalseeria Braniku naiskonna vastu võideti 2:1, viimases kohtumises saadi 3:1 (25:16, 26:24, 25:18, 25:21) võit. Pertents tõi 14 punkti (+3). Finaalis on vastaseks Calcit Volley ja seeria esimese kohtumise võitis Calcit 3:0 (25/13 25/16 25/16), Pertents tõi oma naiskonna kasuks seitse silma (+0).

Austrias jätkus finaalseeria, kus on vastamisi Stefan Kaibaldi koduklubi Zadruga Aich/Dob ja Mihkel Varblase tööandja Innsbrucki Hypo Tirol. Kui seeria kahe esimese mängu järel oli seeria 1:1 viigis, siis lõppenud nädalal läks Innsbruck seeriat juhtima, võttes 3:2 (25:19, 18:25, 25:15, 17:25, 15:13) võidu. Kaibaldilt osalise mänguajaga kuus punkti (+4), Varblane sekkus servima ja skoori ei teinud.

Tšehhi meistriliigas mängiti poolfinaale. Martti Juhkami ja CEZ Karlovarsko vastaseks oli seerias Lvi, kes jäi lõpuks peale mängudega 3:1. Eelmisel nädalal teenis Karlovarsko esmalt 3:0 (25:20 25:21 25:21) võidu, Juhkami sekkus episoodiliselt ja skoori ei teinud. Seejärel sai Lvi 3:2 (25:22 25:21 14:25 16:25 17:15) võidu ja võitis seeria 3:1. Juhkami taas vähese mänguajaga skoori ei teinud. Silver Maar ja Libereci Dukla on poolfinaalis vastamisi Ceske Budejovicega. See seeria on 2:2 viigis. Lõppenud nädalal sai Maari tööandja 3:1 (25:17 25:16 19:25 25:22) võidu, ent seejärel jäi omakorda 3:2 (25:18 21:25 23:25 25:21 15:8) võidu. Maari vastuvõtt oli esimeses mängus 39% ja teises 44%. Otsustav kohtumine peetakse 20. aprillil.

Bahreinis peetakse karikavõistlusi. Kevin Saar aitas Al-Najma meeskonna poolfinaali, kui veerandfinaalis saadi 3:0 (25:8, 25:17, 25:10) võit Bani Jamra üle. Statistika pole saadaval. Poolfinaalis on Saare koduklubi vastaseks Al Ahli.

Poola esiliigas pidas põhiturniiri viimase kohtumise Renee Teppani koduklubi MKS Bedzin, saades 3:0 (25:16, 25:15, 25:16) jagu Bydgoszczist. Teppan tõi ühe geimiga üheksa punkti (+8). Juba varem põhiturniiri võidu kindlustanud Bedzin kohtub veerandfinaalis Tomaszów Mazowieckiga.

Prantsusmaa meeste meistriliigas kaotas Ardo Kreegi koduklubi Arago de Sete veerandfinaalseeria Nantes Reze'i vastu 0:3 ja nii sai väga korraliku hooaja teinud eestlasest tempomehe liigahooaeg läbi. Seeria teises mängus sai vastane 3:1 (25:23 21:25 25:19 25:19) ja kolmandas 3:0 (25:18, 25:20, 25:17) võidu. Kreek tõi neis kohtumistes vastavalt üheksa (+7) ja viis (+4) punkti.

Prantsusmaa naiste meistriliigas alustasid Kertu Laak ja RC Cannes veerandfinaalseeriat Mulhouse´i vastu. Avamängus võttis Mulhouse 3:0 (25:20, 25:13, 25:19) võidu, Laak tõi 3 punkti (-3).

Rumeenias jätkusid poolfinaalid, kus Robert Viiber ja Craiova meeskond said teises mängus 3:2 (17:25, 25:18, 25:22, 21:15, 16:14) võidu Bukaresti Steaua üle ja viigistasid seeria 1:1. Viiber tõi lisaks mängu juhtimisele ka neli punkti (+1). Keith Pupart ja Zalau meeskond jätkasid mängudega kohtadele 5.-8. ja said teist korda jagu Baia Marest. Pupart tõi 3:0 (25:20, 28:26, 26:24) võidumängus üheksa punkti (+6).

Itaalia naiste esiliigas pidi Kristiine Miileni koduklubi Olbia Hermaea ülemises vahegrupis tunnistama Soverato naiskonna 3:0 (25:16, 25:19, 25:13) paremust. Miilenilt seitse punkti. Tabelis ollakse 31 punktiga viimasel kohal. Alumises vahegrupis pidi Eliise Hollase tööandja Sant´Elia tunnistama Montale 3:2 ( 20:25, 25:20, 30:28, 15:25, 15:12) üleolekut, Hollaselt kolm silma. Kadi ja Liis Kullerkann aitasid samas grupis Cremona Esperia 3:1 (19:25, 25:15, 25:17, 25:22) võiduni Marsala naiskonna üle, Kadilt 13 ja Liisilt viis punkti. Tabelis on Cremona 36 punktiga teine ja Sant´Elia 24 punktiga kaheksas.