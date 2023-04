Esikohalt kukkunud Bagnaia: see oli äärmiselt veider

Bagnaia võitis hooaja avaetapil Portugalis nii sprindi kui põhisõidu, kuid on kukkunud kahe viimase etapi pühapäevasel sõidul ning nõnda lauda jätnud hulgaliselt punkte. Viimati toimunud USA etapil kukkus itaallane esikohalt.

"Teist nädalavahetust järjest ei oska ma öelda, kuidas see juhtus," rääkis Bagnaia BT Spordile. "Olen üsna vihane, pettunud. Mitte endas: olen sada protsenti kindel, et see polnud minu süü. Peame mõistma, miks see on juhtunud. Tegin nädalavahetusel palju ringe ilma ühegi probleemita, aga põhisõidul kukkusin."

"Tunnetan ratta esiosa suurepäraselt. Saan vajaduse korral suruda, saan vajaduse korral sõitu kontrollida. Aga selline kukkumine oli midagi erakordselt veidrat," jätkas Bagnaia. USA etapi võitis Alex Rins (LCR Honda), teine oli Luca Marini (VR46 Ducati) ja kolmas Fabio Quartararo (Yamaha).

Kolme etapi järel on MotoGP sarja liidriks 64 punkti kogunud itaallane Marco Bezzecchi (VR46), Bagnaia kaotab talle teisena 11 punktiga.