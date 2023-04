USA naised võtsid kahe viimase hoki MM-finaali eest Kanadalt revanši

Kahes viimases MM-finaalis ameeriklannad alistanud Kanada läks otsustava perioodi eel 3:2 juhtima, aga Hilary Knight vormistas kahe hilise tabamusega kübaratriki ning USA teenis lõpuks 6:3 võidu.

Kanada kasuks viskas kaks väravat Brianne Jenner, USA poolt tegid skoori veel Abbey Murphy, Caroline Harvey ja Cayla Barnes.

22 seni toimunud MM-finaalis on USA ja Kanada omavahel mänginud 21 korda, ainsana on Põhja-Ameerika pidu suutnud väärata Soome, kelle naiskond kaotas 2019. aastal kodujääl USA-le 1:2. Kanada võitis kaheksa esimest MM-finaali, hiljem on lisandunud veel kaks kulda. USA-le oli pühapäevane võit kümnendaks.