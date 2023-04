NBA play-off'ist välja jäänud Soome korvpallitäht alustas ajateenistust

25-aastane Markkanen lükkas Arizona ülikoolis õppides ajateenistust edasi ning soovis kodanikukohust täita eelmisel aastal, aga siis pääses tema toonane koduklubi Cleveland Cavaliers NBA play-in turniirile, mistõttu ei saanud ta teenistust õigel ajal ehk aprilli keskel alustada. Soomlase praeguse leivaisa Jazzi mängud lõppesid sel kevadel põhiturniiriga.

"See on minu jaoks uus väljakutse," rääkis Markkanen Soome ringhäälingule. "Ma ei tea, mida oodata: muidugi kuuled igasuguseid jutte, aga seda peab oma silmaga nägema."

"Muidugi tahaksin suvel teha tavapärast trenni, aga olen kuulnud, et ajateenistuses kombineeritakse kaks asja väga hästi. Saan samaaegselt jätkata sporditreeninguid ning läbida sõduri baaskoolituse," sõnas soomlane paar nädalat tagasi ESPN-ile.

Soome kaitseväe spordiosakonnas teenivatel sportlastel on igapäevaselt treeninguteks aega 2-8 tundi, samuti on nad vabad nädalavahetustel. Kaitseväes peab Markkanen veetma 165 päeva, uus NBA hooaeg algab oktoobris.

"Alguses lõikas mu juukseid abikaasa, aga masin läks katki. Sõitsin, müts peas, poodi uue järele ja mu vend Eero viis töö lõpuni," naeris Markkanen, kes kinnitas fännide rahustuseks, et talle omamoodi kaubamärgiks saanud lokid kasvatab ta pärast teenistuse lõppu tagasi.

