"Spordipühapäev" kaardistas Eesti motospordimaastikul toimuvat

Viimaste aastakümnete teenekaim Eesti krossimees Tanel Leok ja eelmisel aastal MM-sarjas hõbemedalile tulnud Kert Varik on rahvusvahelisest tippkonkurentsist taandunud ning Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni juhatuse liikme ja peasekretäri kohusetäitja Martin Arumäe sõnul võib küll tekkida väike põlvkondadevaheline auk, kuid ala tervis Eestis on hea.

"Kui vaatame meie motospordi seisu, siis võrreldes meie lähinaabritega on meil väga tugev tase selle kohta, et meie riigis elab miljon inimest ja motosport ei ole rahvasport nagu oli seitsmekümnendatel, kui Piritale kogunes 140 000 inimest vaatama endiseid legende," ütles Arumäe Vikerraadiole.

Arumäe viitas tugevale pealetulevale põlvkonnale, kuhu kuuluvad muuseas Travis ja Lucas Leok, Jörgen Matthias-Talviku, Tristen Mardo ja Martin Michelis. Samuti arvas EMF-i juhatuse liige, et Tanel Leok võib veel naasta. "Eelmine aasta Rahvuste krossi lõpus ta ütles, et nii ei taha lõpetada. Ma ei oska küll tema eest rääkida ja ma ei tea tema plaane MM-i osas, võib-olla mõnda etappi veel proovib, võib-olla mitte. Aga ma tean seda, et ta 100 protsenti sõidab kaasa kõik ADAC-i Saksamaa meistrivõistluste etapid, mille tase on üsna tugev," ütles Arumäe.

Ta mainis veel Harri Kullase ja Hardi Roosioru nimesid, kes on alanud hooaega hästi alustanud. Samuti proovib Ameerikas ATV Motocross sarjas läbi lüüa Kevin Saar.

"Ainult jõudu kõikidele poistele, kes seda tööd teevad enda ja Eesti nimel, et tutvustada motosporti nii eestlastele kui ka väljaspool, hoida Eesti lippu kõrgel," ütles Arumäe.

Gert Gordejev: eelmise hooaja lõpus oli plaan lõpetada

Eestlastele mullu palju au ja kuulsust toonud külgkorvide MM-sarjas on tänavu kavas väga etappiderohke hooaeg. Kalendris on 14 võistlust, neist kuues toimub 10. ja 11. juunil Tartumaal Langel. Eelmise hooaja järel lõpetas karjääri paar meest, nende seas MM-hõbeda võitnud Kert Varik.

Eestit üritab pildil hoida 39-aastane Gert Gordejev, kes viimastel hooaegadel oli Variku varjus, aga eelmisel aastal sõitis koos lätlase Kaspars Stupelisega MM-sarja kokkuvõttes välja kaheksanda koha. Selle hooaja alguses tegi Gordejev kaasa, kuid hetkel on eestlane vigastatud. Kogenud Stupelise asemel on tema korvimeheks nüüd noor hollandlane Aivar van de Wiel.

"Eelmise hooaja lõpus oli meil Kasparsiga mõlemal plaanis lõpetada, natuke tingitud finantspuudusest. Aga pärast seda, kui [Kert] Varik sai oma teenitud tasu, kui otsustas lõpetada, siis mul tekkisid küsimärgid, et äkki mul siiski õnnestub jätkata, kui leiaksin Variku toetajate ringkonnast endale kellegi juurde. Paraku Kaspars oli selleks hetkeks oma otsuse lõplikult teinud ja tema enam paati ümber ei pööranud, ei olnud valmis minuga jätkama," ütles Gordejev Johannes Vedrule.

"Sellel hetkel ma väga palju rohkem võimalusi ei näinud, rääkisin ka Variku korvipoisi [Lari] Kunnasega, aga temal tundus see MM-karjäär sobiliku lõpu saanud ja ta ei olnud väga huvitatud enam selles karusellis keerlemisest. Sellel hetkel arvasin, et ongi kõik, aga üks Hollandi poiss võttis minuga ise ühendust ja kunagine Eesti korvi tippsõitja Aare Kaurit arvas, et peaksin võimalust kindlasti proovima," lisas Gordejev.

Ta ütles, et uus sõidupartner on noor ning ühtset taset veel leitud ei ole. "Loodan, et me suudame seda koostööd lihvida ja jõuda vähemalt samale tasemele, kus eelmise hooaja lõpus Kasparsiga olime. Paraku nüüd see tekkinud vigastus selle loo ajal ikkagi jätab sellise korraliku märgi külge," ütles Gordejev.

Gert Gordejev - Aivar Van De Wiel Autor/allikas: msport.ee

Harri Kullas: ma ei näe MM-sarjas osalemisel mõtet

Eesti motokrossikoondise jaoks tänaseks juba raudvara staatust omav 31-aastane Harri Kullas sõidab ühes ja samas meeskonnas viiendat aastat kaasa Inglismaa meistrivõistlusi. Kullast peetakse asjatundjate ringkondades Eesti kõige kiiremaks krossimeheks, kuid suurele MM-sarja areenile eestlane kippunud ei ole.

"Kõik peab olema hästi puhas ja kalliks on aetud. Seal sõidavad tipud, vahepealseid sõitjaid on vähe. Ei maksta kas siis palka või pole normaalset tiimi enam ja siis ongi sellised rahamehed mängus, kes maksavad ja käivad sarja kaasa sõitmas," ütles Kullas.

"Minul sellist võimalust ei ole ja ei näe selles ka mõtet, see on nii suur risk motokrossis, et seda peaks mingi raha eest tegema ja peale maksma, et saaksid MM-il sõita. See on väga kulukas kõiki krosse kaasa teha, elada välismaal, trenni teha, materjalid, tehnika," sõnas Kullas, lisades, et lisaks temale on MM-sarjas võistlemise lõpetanud mitmed sõitjad, kes tegelikult kuuluksid sarjas parimate sõitjate hulka.

Kullas võistleb Inglismaal kahes võistlussarjas, Briti meistrivõistlustel ja MX Nationals sarjas, kus on õnnestunud viie aastaga kolm tiitlit võita. Briti meistrivõistlustel on Kullas kahel korral teiseks tulnud. "Oleme tiitlile väga lähedale jõudnud, aga viimastel etappidel pole meie päevad olnud ja olen kaks korda teine olnud. Kindlasti võitleme eesotsas, selles mõttes on tore. Pakett on väga lahe, saab sõita professionaalselt," ütles eestlane.

"Euroopas on meil väga head sarjad Inglismaal, Prantsusmaal ja Saksamaal, kus on tiimid kindlasti väiksemas perspektiivis, aga minul on õnnestunud leida väga head inimesed Inglismaalt. Pered, kes on asjas see ja kes ise kunagi sõitnud ja võimaldavad seda asja teha suhteliselt professionaalselt, kui sõidame Inglismaa meistrivõistlusi," lisas Gordejev.

Haari Kullas Autor/allikas: Karli Saul

Jörgen-Matthias Talviku taastub vigastusrohkest aastast

Rahvuste krossi Eesti koondise mänedžer Martin Arumäe ütles Vikerraadiole, et 21-aastane Jörgen-Matthias Talviku oli vahepeal Rahvuste krossi reieluumurrust juba taastunud. "See ei olnud lihtne reieluumurd, kindlasti jättis see oma jälje ja võttis taastumiseks päris palju aega," ütles Arumäe.

Talviku tegi hooaja alguses häid tulemusi, kuid ebaõnn tabas teda uuesti, kui tema kolmandas kaelalülis tuvastati mõra. Sellest tulenevalt on Talviku hoidunud motokrossist. "See on väga õrn koht, kui sul juba mõra seal on. Talle anti neli kuni kuus nädalat taastumist, igasugused põrutused ja rappumised on keelatud," ütles Arumäe, lisades, et taastumisprotsess peaks varsti lõppema.

"Kahjuks tal viimase kolme aasta jooksul on hästi palju vigastusi iga hooaeg. See on natuke kurb, loodame, et nüüd mingi hetk see halb õnn saab läbi ja kukkumised lõppevad ära, et ta saab rohkem püsivalt teha häid tulemusi, hooaegasid korralikult lõpuni sõita. Kindlasti on ta üks pretendent Rahvuste krossil Eesti koondises. Ta on kiire ja teab kuidas sõita rahvusvaheliselt. Ta tunneb radu ja valitseb tsiklit väga hästi, kindlasti on ta väga tugev sõitja," selgitas Arumäe noore sõitja potentsiaali.

Mootorrattaspordi föderatsiooni juhatusse kuuluv Arumäe ütles, et praegusele olukorrale Eesti motospordimaastikul on põhjust vaadata optimistliku pilguga. "Üldine seis on hea, oleme esindatud igas distsipliinis. Motospordis on üheksa distsipliini, /.../, igas distsipliinis on keegi, kes maailma mõistes lööb kaasa, mis on väga hea saavutus. Ei ole palju alaliite, kellel on igas distsipliinis välja panna sportlane, kes suudab maailma areenil märgi maha panna," sõnas Arumäe.

Ta lisas, et Eesti motospordi tase kasvab iga aasta ka asjaarmastajate seas. "Tulevikku vaadates tuleb üha rohkem tublisi kiireid noori. Ainult jätkuks isadel-emadel jõudu, jaksu, finantse ja sponsoreid. Et mingi hetk ei tuleks seda loobumist, kus tehnika läheb suuremaks ja vajab rohkem rahastust," lõpetas Arumäe.