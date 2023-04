Kullamäe koduklubi alistas koduväljakul tugeva vastase

Kullamäe mängis Lietkabelisi eest 21 minutit ning panustas selle ajaga meeskonna võitu kaheksa punkti, kolme lauapalli ja ühe resultatiivse sööduga.

Võitjate poolt oli resultatiivseim Nikola Popovic 16 punkti, seitsme lauapalli ja nelja resultatiivse sööduga. Jonava eest viskas Jeffer Garret 20 punkti ning lisas sellele kuus lauapalli ja kolm resultatiivset söötu.

Lietkabelis on sel hooajal Leedu kõrgliigas võitnud 17 kohtumist ja on pärast 27 mängu hooaja edetabelis neljandal kohal. Liigaliider on Kaunase Žalgiris 22 kahe võiduga, Rytas on 21 võiduga teisel kohal ja kolmandat kohta hoiab BC Wolves, kes on võitnud 19 kohtumist. Viiendal kohal on Juventus 16 võiduga, Jonava asetseb liigatabelis 14 võiduga kuuendal kohal.

Eelmisel nädalal langes Lietkabelis EuroCupi kaheksandikfinaalis konkurentsist ning jätkab hooaega 19. aprillil, kui koduliigas kohtutakse Juventusega.