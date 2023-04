Tattar võitis teise järjestikuse turniiri

Tattar läks viimasele võistluspäevale vastu seitsmeviskelise eduseisuga, kuid ütles pärast turniiri antud intervjuus, et ei olnud viimase võistluspäeva eel vaimselt tippvormis. "Tundsin end täna ärevalt, ei tea miks. Aga sain närvidest üle ja nüüd, kui päev on läbi, tunnen end suurepäraselt," ütles maailma esinumber.

"Selle esimese raja juures lihtsalt oli midagi. Terve nädala mõtlesin, et see ei ole nii keeruline rada, aga mingil põhjusel mõistsin täna, et see ei olegi nii lihtne. Sellepärast mängisin natuke kartlikult," lisas Tattar.

Highlights from yet another wire-to-wire win for Kristin Tattar pic.twitter.com/sY83oGtKBl — Disc Golf Pro Tour (@DiscGolfProTour) April 16, 2023

Teisena lõpetas turniiri ameeriklane Sarah Hokom, kes jäi Tattarist võistluse lõpuks üheksa viske kaugusele. Kolmandat kohta jäid jagama Hanna Huynh ning Ohn Scoggins, kes jäid eestlannast kümne viske kaugusele.

Pärast kaheksat võistlust on Tattar kogunud Disc Golf Pro Touri sarjas 354,5 punkti, edestades hooajatabelis teisel kohal asetsevat Catrina Allenit (298 punkti) enam kui 50 punktiga. Kolmas on Holyn Handley 290 punktiga.