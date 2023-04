Barcelona piirdus Getafe vastu väravateta viigiga

Barcelonale oli see teine järjestikune väravateta viik, esmaspäeval lepiti Gironaga 0:0 viiki.

Kahest järjestikusest viigipunktist hoolimata on Barcelonal tabelitipus kindel edu – 29 punktiga on kogutud 73 punkti, teisel kohal paiknev Madridi Real jääb maha 11 punktiga.

Madridi Atletico teenis koduliigas kuuenda järjestikuse võidu, alistades kodus 2:1 Almeria. Kaks väravat lõi Antoine Griezmann, 37. minutil lõi Jose Maria Gimenez omavärava.

Atletico on tabelis 60 punktiga kolmas, Almeria 30 punktiga 17.