Raskest seisust välja tulnud Rubljov võidutses esimest korda Mastersi turniiril

Monte Carlos peetud ATP kõrgeima kategooria ehk Masters-sarja tenniseturniiril võidutses neutraalse lipu all mängiv venelane Andrei Rubljov.

Kolmandat korda Mastersi finaalis mänginud Rubljov (ATP 6.) sai nüüd enda esimese võidu, alistades finaalis üle kahe ja poole tunni kestnud matšis 5:7, 6:2, 7:5 taanlase Holger Rune (ATP 9.).

Seejuures oli Rubljov otsustavas setis punkti kaugusel 1:5 kaotusseisu jäämisest, aga suutis hoopis seisu 4:4-le viigistada. 11. geimis päästis küll Rune ühe matšpalli, aga teise sai Rubljov kätte ja kindlustas seejärel teisel matšpallil enda karjääri suurima võidu.

"Mul on pisarad silmis. Ma ei tea, mida öelda, olen lihtsalt nii õnnelik," õhkas karjääri 13. ATP turniirivõidu saanud Rubljov. "Ma polnud seni suutnud Masters 1000 turniiri võita. Ja nüüd olin ka 1:4 ja 0:30 taga, siis päästsin murdepalli… mõtlesin, et mul pole mingi varianti võita, aga kuidagi siiski sain sellega hakkama!"

"Mäletan, et enda eelmistes Mastersi finaalides mõtlesin, et mul pole võiduvõimalus ja vaimselt lõingi käega. Aga nüüd ütlesin endale, et usuksin lõpuni," lisas Rubljov.

Korduvalt sõjavastaste sõnavõttudega esinenud Rubljov tänas enda võidukõnes ka publikut: "Arvestades seda, kust riigist ma pärit olen, tähendab see minu jaoks väga palju, et olen saanud rahvusvaheliselt nii palju toetust," ütles ta.