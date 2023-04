Bagnaia näitas Austini sprindis võimu

Kvalifikatsioonis raja ringirekordit uuendanud Bagnaia teenis sprindis tänavuse hooaja kolmanda võidu hispaanlaste Alex Rins'i (Honda; +2,545) ja Jorge Martini (Ducati; +4,706) ees.

"Eelistasin seda sprindisõitu Argentina sprindile, kus olin suurtes raskustes," ütles Bagnaia, kes kaks nädalat tagasi startis sprindis esikohalt, kuid lõpetas kuuendana. "Alustasin hästi, püüdsin lihtsalt suruda ja teha oma tempot ning sellest piisas, et teistega vahet hoida. Tingimused olid kuuma ilma tõttu üsna keerulised. Näiteks pidurdamisel oli väga libe."

Esikolmikule järgnesid Aleix Espargaro (Aprilia; +5,052), Brad Binder (KTM; +8,175) ja sarja üldliider Marco Bezzecchi (Ducati; +8,877).

Põhisõit toimub pühapäeval algusega kell 22.00.

