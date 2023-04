TÄNA OTSE | Heas hoos Flora võõrustab Vaprust

Viimasel kahel hooajal pole Vaprusel õnnestunud Floralt punkte võtta. Kokku on mängitud seitsmel korral, väravate vahega 30:3 on Flora võitnud kõik kohtumised.

Mullune meistermeeskond püsib Premium liigas viie mängu järel kaotuseta. Flora on võitnud neli ja viigistanud ühe kohtumise ning paikneb tabelis ühe mängu rohkem pidanud Tallinna Levadia järel teisel kohal. Vapruse seniseks saldoks on kaks võitu, kaks viiki ja üks kaotus, millega hoitakse kümne meeskonna konkurentsis viiendat kohta.

Flora ja Vapruse kohtumine algab Sportland Arenal kell 14.30. Mängu peakohtunik on Martti Pukk, abikohtunikud on Egerd Pajustik ja Silver Sepp ning neljas kohtunik on Denis Petrov. Videokohtunikena on ametis Marko Liiva ja Thor Vaas.