Napoli loovutas väljalangemistsoonis klubile punkte

Meistrite liiga veerandfinaali kordusmängu eel koosseisus muudatusi teinud Napoli oli võidupunktidele lähedal kümme minutit enne lõppu, ent vahetusest sekkunud Victor Osimheni löök tabas Verona värava latti.

30 vooru järel on Napolil liidrina 75 punkti, nende lähim jälitaja Lazio jääb 14 punkti kaugusele. Kahe viimase mänguga neli punkti teeninud Verona on 18. kohal, päästev 17. positsioon jääb kolme silma kaugusele.

Laupäeval käis väljakul ka AC Milan, kes piirdus Bologna vastu võõrsil samuti viigiga. Nicola Sansone viis kodumeeskonna juba 33. sekundil juhtima, Tommaso Pobega viigistas veidi enne poolajavilet. Tiitlikaitsjal on sarnaselt AS Romale 53 punkti, pealinna klubil on peetud üks mäng vähem.