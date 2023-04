U-17 koondis alistas Islandi ja jätkab turniiri täiseduga

U-17 koondise peatreeneri Marko Pärnpuu sõnul alustasid noormehed mängu aktiivselt ja hea energiaga, mille tulemusena jõuti kiiresti ka juhtväravani: koondise kapten Patrik Kristal leidis hea läbisööduga Tony Varjundi, kes palli kindlalt võrku toimetas. Poolajapausile mindi aga viigiseisus, sest Islandil õnnestus standardolukorrast ka enda väravate arve avada.

"Laias laastus kontrollisime mängu meie. See ei tähenda aga, et Island ohtlikkust näidanud ei oleks: neil on pikad ja tugevad ründajad, kellega olime omajagu hädas. Kuigi olime kohati suurtes raskustes, saime nendega üldpildis hakkama," vahendab jalgpalliliit Pärnpuu sõnu.

Eesti alustas tugevalt ka teist poolaega ning asus vastase karistusalas tekkinud segaduse tulemusena taas mängu juhtima. Taaskord õnnestus aga Islandil kaotusseisust välja tulla, mille järel vajus Pärnpuu sõnul Eesti koondis kohati ära ning vastane haaras initsiatiivi endale. "Pikkade pallidega, mida meie poolele saadeti, olime üsna hädas. Positiivne on see, et suutsime teisel poolajal luua väga palju ohtlikke olukordi, miinuspool on aga see, et oleksime pidanud neist palju rohkemad ära lööma. Eks meil oli ka enda väljakupoolel õnne – Island lõi kaks-kahele olukorras posti, – aga ütleksin, et mängu jooksul olid meil paremad võimalused." Ühe nendest võimalustest vormistasid Eesti noored kümme minutit enne mängu lõppu ka võiduväravaks: liini taha saadetud söödu järel pääses väravavahiga üks-ühele Matthias Limberg, kes realiseeris kindlalt. "Võtsime tahtejõuga oma ja see teeb meele heaks," lisas Pärnpuu.

Pärnpuu sõnul on sõprusturniiril Eesti edu aluseks olnud tõsiasi, et väljakul võitleb iga mängija kompromissitult. "Iga mees, kes väljakul käinud, on endast seal kõik andnud. Edu alus on meie jaoks see, et suudame võidelda ja duelle võita, aga väga positiivne on olnud meie enesekindlus palliga tegutsemisel. Loomulikult tuleb ette hetki, kus palli kaotame, aga oleme suutnud edukalt värava eest söötudega välja tulla ja keskväljal vastaseid nii söötudega kui üks-ühele üle mängida," sõnas Pärnpuu ning tõi eraldi esile kapteni Patrik Kristali esitused kahes seni peetud kohtumises.

Eestit ootab sõprusturniiri viimane kohtumine ees teisipäeval, kui kell 12 minnakse vastamisi Armeeniaga. "Island ja Armeenia mängisid esimese mängu omavahel viiki, mis tähendab, et taaskord ootab ees tasavägine mäng. Peame veidi vaatama, kuidas mänguminuteid jaotame, aga kindlasti tahame viimast mängu võitma minna," rääkis Pärnpuu.