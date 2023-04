Tõstmise EM-i avatseremoonial Armeenias süüdati Aserbaidžaani lipp

"Mõistame Aserbaidžaani lipu põletamise EM-i avatseremoonial hukka," kirjutas riigi välisministeeriumi kõneisik Twitteris. "On murettekitav, et korraldajad ei kohaldanud sellise vihakuriteo vastu turvameetmeid. Süüdlased peaksid saama vastava karistuse."

USA meedia kirjutab, et Facebookis võttis teo eest vastutuse Armeenia disainer Aram Nikoljan, kes viidi politseijaoskonda, kuid vabastati hiljem ilma süüdistuseta.

Teo mõistsid hukka ka Aserbaidžaani spordiministeerium ja olümpiakomitee, kes nimetasid seda "barbaarseks kuriteoks". Aserbaidžaani delegatsioon teatas, et neil on võimatu EM-ist osa võtta ning et koondis on juba Armeeniast lahkunud.