Elva ja Tabasalu teenisid jalgpalli esiliigas võidulisa

Võõrustaja FC Elva asus kohtumist JK Tallinna Legioni vastu juhtima 29. minutil, kuid pealinnaklubi viigistas mängu 39. minutil ja läks 56. minutil hoopis ise kohtumist juhtima. Elva röövis 123 pealtvaataja ees võidu, kui 84. minutil viigistas Jasper Reilson mängu ning neli minutit hiljem Andre Paju kodumeeskonnale võiduvärava tõi.

Kiviõlis toimunud mängul JK Tabasalu ning Ida-Virumaa FC Alliance'i vahel nägi esimest väravat 26. minutil, kui Tristan Pajo Tabasalu ette viis. Alex Boronilštšikov viigistas mängu neli minutit hiljem, kuid Tabasalu lõi poolajapausilt tulles kaheksa minutiga kolm väravat ning Tristan Pajo realiseeris 65. minutil penaltist kübaratriki. 70. minutil sai Kristjan Stüff hakkama omaväravaga, kuid Tabasalu võitis mängu lõpuks 5:2.

Pärast kuut mänguvooru on Elva kogunud seitse punkti ning Tabasalu kuus punkti. Esiliigas esikohal on viis mängu kaotuseta läbinud Tallinna FCI Levadia U-21 (15 punkti), liigatabeli teisel kohal asetseb FC Nõmme United (14 punkti) ja kolmandal kohal on Viimsi JK (13 punkti).