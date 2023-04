Manchester Unitedi keskkaitsja hooaeg on vigastuse tõttu läbi

ManU mängis neljapäeva õhtul Sevilla vastu mängu viimase kümne minuti jooksul maha kaheväravalise edu ning kaotas lõpuminutitel jalavigastuse tõttu argentiinlasest keskkaitsja Lisandro Martinezi, kelle aitasid väljakult maha tema koondisekaaslased Sevillast. United oli pool ajal vigastuse tõttu välja vahetanud ka enda peamise keskkaitsja Raphael Varane'i.

Klubi teatas reedel, et 25-aastane Martinezi jaoks on hooaeg pöialuumurru tõttu läbi, kuid lisas pressiteates, kaitsja peaks järgmiseks hooajaks täielikult taastuma ja väljakule naasma. Raphael Varane'i vigastuse osas United täpsustusi ei teinud, kuid ütlesid, et prantslane peab paar nädalat taastuma.

Martinez siirdus eelmisel suvel 57 miljoni naelsterlingi eest Amsterdami Ajaxist Unitedisse. Sel hooajal mängis ta Inglismaa klubi eest 27 kohtumist ning lõi ühe värava.