Buffalo ja Colorado lõpetasid NHL-i põhihooaja võidukalt

Hooajajärgsest karikasarjast välja jäänud Buffalo Sabres ja Columbus Blue Jackets lõpetasid enda hooajad 5:2 Buffalo võiduga. Põhihooajal võitis Buffalo 82 mängust 42, Columbus Blue Jacketsil õnnestus võita sel hooajal vaid 25 mängu.

Colorado Avalanche kindlustas hooaja viimasel mängupäeval 4:3 võiduga Nashville Predatorsi vastu ühtlasi teist aastat järjest läänekonverentsis Central divisjoni võidu. Avalanche asus kolme minuti ja 20 sekundiga kohtumist 2:0 juhtima, kuid Nashville viigistas teise perioodi kaheksandal minutil mängu 3:3. Kõigest kaks minutit enne mängu lõppu pääses Nashville rünnakule, kuid halb sööt võimaldas Coloradol omakorda vasturünnakule minna ning Nathan McKinnon lahendas olukorra oskuslikult, et Avalanche'ile võiduvärav anda.

Colorado võitis põhihooajal 51 mängu ning võitis Central divisjoni 109 punktiga. Stanley karikasarja esimeses ringis kohtub Avalanche Seattle Krakeniga.

Stanley karikasarjaga tehakse algust Eesti aja järgi öösel vastu teisipäeva.

Stanley karikasarja vastasseisud:

Idakonverents:

Boston Bruins - Florida Panthers

Carolina Hurricanes - New York Islanders

New Jersey Devils - New York Rangers

Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning

Läänekonverents:

Vegas Golden Knights - Winnipeg Jets

Edmonton Oilers - Los Angeles Kings

Colorado Avalanche - Seattle Kraken

Dallas Stars - Minnesota Wild