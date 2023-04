MLB: Tampa Bay ajalooline võiduseeria sai lõpu

Tampa Bay oli enne öösel vastu laupäeva toimunud mängu võitnud 13 järjestikust mängu, mis pani nad ühele pulgale 1982. aasta Atlanta Bravesi ning 1987. aasta Milwaukee Brewersi meeskondadega, kes alustasid samuti hooaega 13 järjestikuse võiduga.

Siiski lõppes Tampa Bay veatu hooaja algus, kui Toronto Blue Jays neist 6:3 parem oli. Murdehetkeks oli viies löögivoor, kus Toronto lisas enda 2:1 eduseisule neli jooksu, seitsmendas mänguvoorus tõi Tampa Bay kaks jooksjat üle koduplaadi, kuid sellest ei piisanud.

"Kaotamine ei ole kunagi hea," ütles Raysi mängumees Brandon Lowe pärast mängu. "Ei ole ühtegi kaotust, mis tundub teistest parem või halvem. Sa paned kõik kaotused ühte kategooriasse. Iga võit on hea. Iga kaotus on kohutav."

Tampa Bay on 13 võiduga American League'i esikohal, Minnesota Twins on kümne võiduga teine, Toronto on üheksa võiduga kolmas. National League'is jagavad esikohta Atlanta Braves ja Milwaukee Brewers, kes on mõlemad kümme mängu võitnud. Kolmas on Chicago Cubs, kes on 12 mängust seitse võitu pälvinud.

Teised tulemused:

Cincinnati Reds - Philadelphia Phillies 3:8

Detroit Tigers - San Francisco Giants 7:5

Miami Marlins - Arizona Diamondbacks 5:1

New York Yankees - Minnesota Twins 3:4

Washington Nationals - Cleveland Guardians 3:4

Boston Red Sox - Los Angeles Angels 5:3

Chicago White Sox - Baltimore Orioles 3:6

Houston Astros - Texas Rangers 2:6

Kansas City Royals - Atlanta Braves 3:10

St.Louis Cardinals - Pittsburgh Pirates 3:0

Oakland Athletics - New York Mets 6:17

San Diego Padres - Milwaukee Brewers 2:11

Los Angeles Dodgers - Chicago Cubs 2:8

Seattle Mariners - Colorado Rockies