Jasmiin Üprausi eesmärkide hulka lisandub MK-sari

Eelmisel aastal õpingute tõttu ühe semestri Portugalis veetnud jetispordi maailmameister Üpraus on tagasi Eestis ja keskendub sel kevadel ülikooli lõputöö kirjutamisele. Võistlushooaeg pole tänavu veel alanud, mis on andnud Üprausele võimaluse rohkem õpingutele keskenduda.

"Kindlasti on fookus praegu koolil, kuid sellegipoolest on treeningud igapäevased ja eesmärgiks on sel aastal ikkagi EM, MM ja maailmakarikasari," lausus ta ERR-ile. "Nii et mõtted on nii koolil kui ka spordil ja prooviks siis mõlemal rindel võimalikult hästi hakkama saada."

Kuigi MM sari pidi esialgse info järgi algama juba veebruaris, on selle algus lükkunud hoopis juunikuusse. Kuna pika talve tõttu pole palju vee peale saanud harjutama, tunneb möödunud aastane maailmameister selle üle isegi natuke kergendust.

Veebruarikuine veelaager USA-s andis võimaluse taas sõidust rõõmu tunda. "Selle aasta eesmärk on mul kindlasti tunduvalt vabamalt sõita ja natukene piire rohkem kombata," lausus Üpraus.

"Kui eelmine aasta olid mõtted tiitli peal ja püüdsin ennast võimalikult palju tagasi hoida, siis nüüd läksin ja proovisin seda sõidurõõmu rohkem leida ja katsetadagi, kui kaugele me saame ennast suruda."

MM-sari algab juunikuus nagu ka EM-sari. Mõlemas tahab Üpraus tiitlijahile minna. Kõige varem alustab Poolas maikuus MK-sari. "MK-sari, see on midagi uut, millest ma varem pole väga tihti osa saanud võtta, kuna minu tehnika, millega võistlen, ei sobi nende reeglistikuga, kuid uuest aastast on see võimalik ja vaatame, mis seal teha annab," kommenteeris ta.

Lisaks on Üprausil samuti plaanis tänavu Prantsusmaal meeste võistlustel kaasa võistelda, nagu ka eelmisel aastal, kuigi teises sarjas.