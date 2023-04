Kvjat kolib autospordimaailmas Itaalia lipu alla

Venemaa autosportlane Daniil Kvjat sõlmis lepingu Lamborghini tehasevõistkonnaga ja hakkab Itaalia lipu all kihutama kestvussõidu MM-sarjas, mille tähtsaimaks etapiks on Le Mans'i 24 tunni sõit.

28-aastane Kvjat siirdus Itaaliasse üsna karjääri algul ja räägib hästi ka itaalia keelt. "Lamborghini on väga tuntud Itaalia kaubamärk, millel on automaailmas suur ajalugu ja olles Itaalias üles kasvanud, siis on see minu jaoks täiendav uhkuseallikas," kommenteeris 28-aastane Kvjat.

Venemaa sportlased saavad rahvusvahelise autoliidu egiidi all peetavatel võistlustel teha kaasa üksnes neutraalse lipu all ja peavad andma allkirja, kus lubavad mitte väljendada oma toetust sõjategevusele Ukrainas. Itaalia litsentsi korral see ei kehti.

Kvjat sõitis aastatel 2014-2020 kokku kuuel hooajal vormel-1 sarjas, esindades erinevaid Red Bulli süsteemi võistkondi. Kolmel korral jõudis ta ka pjedestaalile, parimaks jäi 2015. aasta Ungari GP teine koht.