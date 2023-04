30 aastat tagasi kohtus Eesti esmakordselt jalgpalli maailmameistriga

Arrigo Sacchi juhendatav Itaalia avas skoori 22. minutil, kui väravani jõudis Roberto Baggio ja lõppskoori vormistas kolm minutit enne lõpuvilet Giuseppe Signori.

Uno Piiri hoolealused viis kaptenina väljakule väravavaht Mart Poom, lisaks kuulusid algrivistusse veel Urmas Kaljend, Risto Kallaste, Marek Lemsalu, Igor Prins, Toomas Kallaste, Marko Kristal, Martin Reim, Andres Borissov, Aleksandr Puštov ja Sergei Ratnikov. Vahetusest sekkusid Lembit Rajala ja Indro Olumets.

Tänaseks on Eesti kohtunud Itaaliaga seitse korda ja kõik need kohtumised kaotanud. Väravani on jõudnud 1995. aastal 1:4 kaotusmängus Martin Reim ja 2010. aastal 1:2 kaotusmängus Sergei Zenjov.

Praeguseks on Eesti jalgpallikoondis mänginud kõigi maailmameistriks tulnud koondistega ja saanud nende üle ka ühe võidu, kui 2011. aastal alistati A. Le Coq Arenal sõpruskohtumises kahekordne maailmameister Uruguay 2:0.