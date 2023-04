Triatlon lubab Venemaa sportlased taas võistlema

Rahvusvahelise triatloniliidu (World Triathlon) lubab Venemaa ja Valgevene atleedid neutraalsete sportlastena taas nende egiidi all toimuvatele võistlustele.

Triatloniliidu teatel lähtusid nad otsuse tegemise juures rahvusvahelise olümpiakomitee soovitustest, mille järgi on oodatud tagasi need Venemaa ja Valgevene sportlased, kes ei kuulu Venemaa relvajõudude koosseisu ega ole avaldanud toetust sõjategevusele Ukrainas.

"Juhatus kinnitab veel kord oma solidaarsust Ukrainaga, pidades silmas käimasolevat sõda Venemaaga ning iga sportlase või ametniku sõltumatus on naasmise absoluutne eeltingimus," kommenteeris rahvusvaheline alaliit, kes sarnaselt paljudele teistele spordiorganisatsioonidele oli mullu märtsis Venemaa ja Valgevene sportlased rahvusvahelistelt võistlustelt eemaldanud.

Venemaa triatloniliit teatas mullu detsembris, et on rahvusvahelise alaliiduga vastavate küsimuste osas pidevalt dialoogis. Küll aga oli Venemaa alaliit, keda juhib Venemaa kaitseministri Sergei Šoigu tütar Ksenija Šoigu, juba 2021. aasta detsembrist ehk enne sõjategevuse algust seoses dopingujuhtumitega sanktsioonide all ning Venemaal ei tohtinud juba alates sellest hetkest korraldada mistahes maailma või Euroopa tasemel üritusi.

Olümpiaaladest on Venemaa ja Valgevene sportlaste osalemiskeelu tühistanud ka näiteks vehklemine, lauatennis, maadlus ja poks.