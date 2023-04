Eesti saalijalgpallikoondis kaotas, kuid lõpetas väravate põua

Tallinnas Kalevi spordihallis peetud sõpruskohtumiste eel oli Eesti olnud pikalt ilma väravat löömata. Neli viimatist mängu oli kaotatud väravate vahega 0:30 ning kui neljapäeval lisandus sellesse ritta Gruusialt saadus 0:3 kaotus, oli koondis väravata olnud 236 minutit.

Nukrale seeriale ei paistnud lõppu tulevat ka reedel, sest teise poolaja alguses juhtisid külalised juba 5:0. Siis tuli päikesekiir väljakule mõneks minutiks ka Eestile. Deniss Vnukov lõi alguses posti, kuid kohe järgnenud nurgalöögist tulnud palli suutis Vnukov väravasse saata ning teha seisuks 2:1. Mängitud oli 27.36 ehk Eesti oli väravata olnud 263 minutit.

Vähem kui minut hiljem lõi neljapäeval oma debüüdi koondises teinud Jelissei Zahharov seisuks 2:5. Seejärel pääses Deniss Vnukov ka vastaste väravavahiga 1:1 silmitsi, kuid enam väravaid eestlased ei löönud. Küll lõid neid neli tükki külalised ja mäng lõppes Gruusia 9:2 võiduga.

Gruusia peatreener Avandil Astiani ütles mängujärgses intervjuus, et nad said kaks head mängu, kus ta sai treenerina sügisesele MMi valikturniirile mõeldes erinevaid katsetusi teha. Gruusia juhendaja kiitis Eestit, kes kasutas julgelt noori mängijaid.

Eesti peatreener Madis Rajando nentis, et tulemused peegeldavad hetke reaalsust ja seda, et Eesti liigas mängivad mängijad ei ole harjunud nii kiirete lahendustega, nagu on vaja teha Gruusia tasemel meeskondade vastu.