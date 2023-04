Tartu Maastikumaratoni uued rajad viivad jooksjad täielikult metsateedele

41. Tartu Maastikumaratonil on kavas mitu suurt muudatust ja üheks põhiliseks on uued rajad. Kõik neli distantsi viivad osalejad nüüdsest vaid metsateedele.

Emadepäeval, 14. mail, stardivad kõik jooksjad ja kõndijad esmakordselt Elvast, Tartumaa Tervisespordikeskusest. Seal on ühtlasi ka kõikide radade finiš.

"Eesmärk oli teha uued rajad, mis kulgeksid täielikult metsa- ja kruusateedel, mis ongi ju maastikujooksu mõte. Hea meel on tõdeda, et asfaltteid jooksjad enam läbima ei pea," selgitab Tartu Maastikumaratoni peakorraldaja Indrek Kelk.

Kelgu sõnul võimaldavad uued rajad korraldada 24 km asemel ka 21 km ehk poolmaratoni distantsi. See tähendab, et osalejatel on valida kokku nelja distantsi vahel: 42, 21, 10 ja 5 km.

Kõikide distantside rajad algavad Tartu suusamaratoni finišikoridorist ja kulgevad esimestel kilomeetritel mööda legendaarset Tartu Maratoni rada, 42 km distants on maratonirajal lausa esimesed 10 kilomeetrit.

Kolmele lühemale distantsile ootab korraldusmeeskond ka kepikõndijaid ja jalutajaid.

Lisaks toimuvad jooksud pere kõige väiksematele. "Selline jooksupäeva korraldus on tehtud teadlikult sellel põhjusel, et pered saaksid emadepäeva tähistada looduslikult kaunis kohas ja metsas värske õhu käes. Ühe stardi- ja finišipaigaga kaob ka logistikamure ning igale pereliikmele on sobiv distants- ja tegevus," tõdeb Kelk.

Tartu Maastikumaratoni uute radadega saab tutvuda siin.