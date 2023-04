MLB: Tampa Bay skooris viiendas voorus seitse jooksu, võiduseeria pikenes

Ameerika pesapalliliigas MLB alistas Tampa Bay Rays neljapäeva öösel Boston Red Soxi 9:3, et pälvida hooaja 13. võit ilma ühegi kaotuseta.

Rays ja Red Sox mängisid tasavägiselt kuni viienda löögivooruni, mil Tampa Bay meeskond seitse jooksjat üle koduplaadi tõi. Seitsmendas voorus lisas Rays veel ühe jooksu ning alistas võõrsil Bostoni 9:3.

Rays on võitnud hooaja esimesed 13 kohtumist, mis on samaväärne 1982. aastal Atlanta Bravesi ja 1987. aastal Milwaukee Brewersi veatute algustega. Parema hooaja algusega on hakkama saanud vaid St. Louis Maroons, kes võitis 1884. aasta hooaja esimesed 20 mängu.

Tampa Bay jahib ajaloolist võitu neljapäeva öösel Toronto Blue Jaysi vastu.

Rays on American League'i konverentsis 13 võiduga esikohal, teisel kohal asetseb Minnesota Twins üheksa võiduga, Toronto Blue Jays ja New York Yankees on võitnud kaheksa kohtumist.

National League'i arvestuses jagavad 13 mängu järel esikohta Atlanta Braves ja Milwaukee Brewers, kes on võitnud üheksa kohtumist. Arizona Diamondbacks ja Pittsburgh Pirates on võitnud kaheksa mängu.

Teised tulemused:

Baltimore Orioles - Oakland Athletics 8:7

Cincinnati Reds - Philadelphia Phillies 6:2

New York Yankees - Minnesota Twins 2:11

Toronto Blue Jays - Detroit Tigers 1:3

St. Louis Cardinals - Pittsburgh Pirates 0:5

San Diego Padres - Milwaukee Brewers 3:4