Loobumisvõit kindlustas Eestile võidu Gruusia üle

Nuudi (WTA 568.) ja Šapatova (WTA 456.) kohtumise avasetis langes eestlanna 3:5 kaotusseisu, kuid viis seti kiiresse lõppmängu, kus jäi küll esialgu taas kaotusseisu, aga pööras siis seisu enda kasuks ning võitis lõppmängus 7:5. Teises setis mängis eestlanna kindlalt ning realiseeris 7:6 (5), 6:3 matšivõidu.

Järgnenud üksikmängus võitis Elena Malõgina (WTA 374.) avaseti 6:3, misjärel andis tema vastane Ekaterine Gorgodze (WTA 295.) loobumisvõidu.

Eesti juhib B-alagrupi viimases voorus Gruusiat 2:0, järgmisena lähevad paarismänguks väljakule Maileen Nuudi ja Laura Rahnel, kes lähevad vastamisi Natela Dzalamidze ning Nino Natsvlišviliga.

Eesti on alagrupiturniiris võitnud kõik kohtumised ning on kaotanud turniiri vältel vaid ühe üksikmängu. Eesti play-off'i vastane tuleb A-grupist, kust on endale edasipääsu kindlustanud Kreeka (3-0) ja Portugal (3-0).

Eesti naiskonna tulemused Billie Jean King karikaturniiril:

Eesti - Lõuna-Aafrika Vabariik 3:0

Eesti - Kosovo 3:0

Eesti - Iirimaa 3:0

Eesti - Leedu 2:1