Bayern jätab meeskonnakaaslast löönud Mane mänguks pingile

Saksamaa jalgpalli kõrgliigaklubi Müncheni Bayern teatas neljapäeva õhtul, et Sadio Mane jätab klubi järgmise kohtumise vahele. Mane lõi pärast kolmapäevast Meistrite liiga kohtumist meeskonnakaaslast Leroy Saned.

München kaotas kolmapäeval jalgpalli Meistrite liiga veerandfinaali esimeses mängus Manchester City'le 0:3 ning pärast mängu jätkasid Sane ja Mane väljakul tekkinud vaidlust riietusruumis. Saksamaa meedia sõnul lõi Mane meeskonnakaaslase huule lõhki.

"Sadio Mane ei kuulu sel laupäeval kodumängus 1899 Hoffenheimiga FC Bayerni koosseisu. Selle põhjuseks on tema käitumine pärast Bayerni Meistrite liiga kohtumist Manchester City'ga. Manele määratakse ka trahv," kirjutas Müncheni klubi.

Dünaamiline ründaja peaks väljakule naasma järgmise nädala kolmapäeval, kui Bayern võõrustab Meistrite liiga veerandfinaali korduskohtumises Manchester City't.

Mane liitus Bayerniga eelmise aasta suvel pärast kuut aastat Liverpoolis, kellega tuli Meistrite liiga ja Inglismaa kõrgliiga meistriks. Liverpooli eest lõi Senegali ründaja 196 mänguga 90 väravat. Varasemalt mängis senegallane Southamptonis ja Salzburgis.

Bayern on pärast 27 mänguvooru Saksamaa kõrgliigas 17 võiduga esimene (58 punkti), kahe punkti kaugusel on Dortmundi Borussia (56 punkti), kolmas on Berliini Union (51 punkti).