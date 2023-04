Paraolümpiakomitee president: meie reeglid võivad erineda ROK-i omadest

Eelmise aasta märtsis teatas IPC, et Venemaa ja Valgevene paraolümpialastele anti luba osaleda Pekingi paraolümpiamängudel neutraalsete sportlastena. Päev hiljem muutis organisatsioon meelt ja teatas, et agressorriikide sportlasi siiski võistlusele ei lubata.

Selle aasta märtsis teatas ROK, et rahvusvahelised alaliidud ning võistluste korraldajad võiksid lubada Venemaa ja Valgevene sportlastel neutraalsete üksiksportlastena osaleda.

Neljapäeval ütles IPC president Andrew Parsons, et paraolümpiamängudel ning olümpiamängudel võidakse agressorriikide sportlasi erinevalt kohelda. "Me oleme olukorras, millel on nii palju tagajärgesid, mis võivad muuta maailma geopoliitikat. Mõned riigid näevad asja erinevalt," ütles Parsons portaali insidethegames.biz vahendusel.

"Oleks hea, kui meil oleks sama lähenemine, aga tänu olukorra detailidele ja sellele, kuidas need inimesi mõjutavad, on see võimalik," lisas Parsons.

Pariisi olümpiamängude korralduskomitee esimees Tony Estanguet ütles, et korraldajad on valmis kohanema. "Reeglites on väga selgelt kirjas, et kaks erinevat organisatsiooni saavad selles olukorras teha enda otsused. Meie eesmärk on ühtsus ja lihtsam oleks, kui meil oleks ühtsus ka nende otsuste osas, aga see on keeruline olukord," ütles Estanguet.

Pariisi olümpiamängude korraldaja lisas, et 2016. aasta Rio olümpiamängudel lubati Venemaa sportlastel dopingusüüdistuste tõttu neutraalsete sportlastena osaleda, kuid IPC sätestas toona Venemaa sportlastele võistluskeelu. "Seda on varem juhtunud, et kahe organisatsiooni vahel ei ole üksmeelt. See ei ole meie jaoks kõige lihtsam, aga kohaneme ja oleme nende otsuste osas paindlikud," sõnas Estanguet.