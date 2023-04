Golden Knights kindlustas läänekonverentsi esikoha

Golden Knights asus võõrsil mängu juhtima 10. minutil, kuid Kraken viigistas mängu enne avaperioodi lõppu. Vegas läks uuesti mängu juhtima teise perioodi 13. minutil ning hoidis eduseisu mängu lõpuni ning kohtumise viimasel minutil viskas Chandler Stephenson Seattle'i tühja väravasse Vegase kolmanda punkti.

Golden Knights kindlustas 3:1 võiduga läänekonverentsi esikoha ning ühtlasi ka Pacific divisjoni esikoha. Vegas võitis hooajal 82 kohtumisest 51 ning läheb Stanley karikasarja esimeses ringis kokku Winnipeg Jetsiga.

JACKPOT



The @GoldenKnights have secured the Pacific Division crown! pic.twitter.com/ndTkHgGUqX