Drell pidi Prantsusmaal debüüdis Cholet Basketi paremust tunnistama

Drell viskas enda uue koduklubi eest 18 minuti jooksul viis punkti ja lisas kaks lauapalli. Kaotajate parim oli Yannis Morin, kes panustas 18 punkti, üheksa lauapalli ja kolme resultatiivse sööduga. Cholet Basketi eest viskasid nii Dominic Artis kui ka Perry Ellis 17 punkti, Neal Sako lisas 14 punkti, 11 lauapalli ja neli resultatiivset söötu.

Chorale Roanne Basket mängib Prantsusmaa kõrgliiga põhihooajal veel viis kohtumist, seni on klubi 29 mängust võitnud 14 ja on liigatabelis kaheksandal kohal, mis on viimane play-off koht. Liigaliider on Monaco 24 võiduga, Boulogne-Levallois on 19 võiduga teisel kohal, Cholet Basket ja Dijon on võitnud 17 kohtumist.

22-aastane Drell sõlmis Chorale'ga lepingu, mis kestab käimasoleva hooaja lõpuni. NBA tütarliigas ehk G-liigas viskas Drell sel hooajal keskmiselt 31,2 minutiga 11,7 punkti, hankis 5,9 lauapalli ja andis 2,6 korvisöötu.