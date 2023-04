Jalgpalli U-17 koondis alustas sõprusturniiri võidukalt

Mäng algas tasavägiselt ning lahtiselt: mõlemad meeskonnad võtsid üles rünnakuid, mida esialgu väravaks vormistada ei õnnestunud. Avapoolaja keskpaigas suutis aga Eesti vastase väravaluku lahti muukida: koondise kapten Patrik Kristal mängis osavalt vastastest mööda ning leidis sööduga Maxim Vikmani, kes saatis palli kaunist kauglöögist võrku, vahendab jalgpall.ee.

Juhtvärava järel oli mänguline initsiatiiv selgelt eestlaste käes. Selle tulemusena jõuti enne vaheajapausi ka oma teise tabamuseni, kui August Kamarin Wagneri oskusliku tsenderduse saatis peaga võrku Romet Nigula.

Teisel poolajal oli Eesti rünnakutel selgelt efektiivsem, ent tekkinud momentidest väravaid ei sündinud. Ühe lubavaima olukorra ehitasid Eesti noormehed 67. mänguminutil, kui Patrik Kristali tsenderduse jätkuna suunas Artur Dyakiv palli peaga teravalt värava alla, ent Malta puurilukk näitas suurepärast tõrjet.

Koondise peatreener Marko Pärnpuu tõdes, et turniiri esimese mänguga võib rahule jääda. "Meil võttis küll natuke aega, et korralikumalt mängu sisse saada, kuna tegemist oli poiste jaoks esimese murumänguga üle poole aasta. Sellest hoolimata nägin ma väga palju positiivselt, kuidas olukordi suudeti lugeda ja ruum üles leida, mida Malta meile jättis," rääkis Pärnpuu. "Oleks muidugi võinud veel rohkem väravaid lüüa. Positiivne on see, et suutsime ise nulli taga hoida ja Maltale võimalusi väravalöömiseks ei andnud."

"Arvan, et meile tõi täna edu see, et meie mängijatel on rohkem meisterlikkust ning me oskasime väljakul paremini lugeda, kuhu vastane ruumi jättis. Olen poistega väga rahul," kiitis Pärnpuu mängijaid.

Eesti U17 koondise jaoks jätkub sõprusturniir laupäeval, kui kell 12 minnakse vastamisi Islandiga.