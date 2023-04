Eesti kaotas saalijalgpallis Gruusiale

Kohtumise avapoolaja ainus värav sündis 13. minuti lõpus, kui täpne oli Simi Saiotti, kes lõi oma 19. koondise mängus 22. värava.

Teise poolaja viiendal minutil lõid eestlased õnnetu omavärava. Lõppseisu vormistas 12. minuti keskel koondises debüütvärava löönud Georgi Chimakadze.

Gruusia valdas palli 58 protsenti mänguajast. Pealelööke oli külalistel 66 (neist raamide vahele 25) ja eestlaste 19 (9).

Eesti koondis mängib eelmisel aastal esimest korda EMi finaalturniirile jõudnud ja seal veerandfinaali pääsenud Gruusiaga Kalevi spordihallis taas reedel, mäng algab kell 14. Siis selgub, kas Madis Rajando hoolealused lõpetavad kuivade kaotuste seeria, mis neljapäeval pikenes viiemänguliseks.

"Tänases mängus oli positiivne, et meil olid omad head šansid, kuid kahjuks ei õnnestunud neid väravateks realiseerida," rääkis koondise peatreener Madis Rajando portaalile jalgpall.ee. "Meeskond andis endast kõik. Eks nende olukordade väravateks realiseerimine ole järjepidev töö, mis algab juba trennidest – kui mängija õpib neid trennis korralikult realiseerima, siis lõpuks hakkab see ka mängus väljenduma," lisas Rajando. "Meil on keeruline homseks uut mänguplaani välja mõelda, pigem üritame tänaseid väikeseid vigu parandada ja veelgi julgemalt mängida. Täna tekkis meil mitmeid võimalusi, homme proovime need ka väravateks lahendada," rääkis Rajando.

Eesti on Gruusiaga mänginud kahel korral ka varem, 2011. aastal kaotati 0:8 ja 2015. aastal 3:6. Euroopa saalijalgpalli edetabelis on Eesti 46. ja Gruusia 8. kohal.